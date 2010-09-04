Стоимость полиса ОСАГО увеличится максимум на 40%, но...

Стоимость полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) с повышением лимитов ответственности, а также с изменением корректирующих коэффициентов вырастет максимум на 40%.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН, высказал председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА.

При этом он отметил, что изменение стоимости полисов будет зависеть от многих параметров, в частности, от стажа вождения, места регистрации ТС и объема двигателя автомобиля. Таким образом, для некоторых категорий автовладельцев стоимость полисов может даже снизиться.

«В среднем стоимость страховки вырастет максимум на 40%, по отдельным регионам, категориям машин и стажу водителя, могут быть разные цифры, по некоторым полисам цена может быть даже ниже, чем есть на сегодняшний день» - сказал Д.ГРИЦУТА.

В тоже время, он отметил, что с введением новых лимитов ответственности по полисам ОСАГО, владельцы полисов могут рассчитывать на реальную защиту в случае наступление страхового события.

«С точки зрения качества страхового продукта, то да, он стал более качественным, и теперь дает реальную защиту», - подчеркнул Д.ГРИЦУТА.

Что касается высокой убыточности данного вида страхования, на что неоднократно жаловались страховщики, и изменения ситуации с пересмотром лимитов ответственность и корректирующих коэффициентов, Д.ГРИЦУТА сказал, что пока рано делать какие-то оценки и прогнозы, при этом высказал мнение, что «экономика» данного вида страхования таки должна стать более сбалансированной.

«В целом экономика (экономика ОСАГО - УНИАН) должна подровняться за счет того, что подорожают страховки по убыточному сегменту – это крупные города и дорогие машины, и понизится стоимость страховки для сегментов менее убыточных – это в основном сельские регионы» - сказал он.

При этом он отметил, что данный вид страхования остается для большинства компаний убыточным.

Также Д.ГРИЦУТА сообщил, что увеличение продаж краткосрочных полисов с повышением стоимости страховок не ожидается. «Думаю что основная масса останется такая же в разрезе сроков действия полисов. Какой-то всплеск покупки краткосрочных полисов не планируется», - говорит ГРИЦУТА.

Он подчеркнул, что годовой полис все равно обойдется водителям намного дешевле, если учесть, что контроль наличия полисов со стороны ГАИ никто не отменял.

Как сообщал УНИАН, с 27 августа 2010 года вступает в силу распоряжение Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) о некоторых вопросах осуществления ОСАГО от 9 июля 2010 года, зарегистрированное в Минюсте 16 августа.

Распоряжением, в частности, повышаются лимиты ответственности страховщика за ущерб, нанесенный имуществу, с 25 тыс. грн - до 50 тыс. грн, за ущерб, нанесенный жизни и здоровью пострадавшего в ДТП, - с 50 тыс. грн до 100 тыс. грн.

При этом уменьшается сумма базового страхового платежа с 291,49 грн до его минимального размера - 180 грн.

Одновременно вносятся изменения в структуру корректирующих коэффициентов. Так меняется название коэффициента 2 (место преимущественного использования транспортного транспорта), введен коэффициент для городов-спутников Киева, впервые введен коэффициент для транспортных средств, зарегистрированных в других странах, также изменена классификация колесных транспортных средств в зависимости от сферы их применения, отменен повышенный коэффициент для юридических лиц-собственников грузовых автомобилей и автобусов, введен коэффициент для мотороллеров.