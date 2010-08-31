12 улиц Подола станут односторонними (список)
06:21, 31 августа 2010Разное
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В рамках усовершенствования и улучшения
На 12 улицах Подольского района Киева будет введено одностороннее движение.
Об этом сообщает сайт Подольской райгосадминистрации.
В рамках усовершенствования и улучшения движения в Подольском районе утвержден такой перечень улиц для одностороннего движения: Ильинская, Сковороды, Спасская, Хорива, Волошская (односторонняя с 11 августа), Почайнинская, Ярославская, Щекавицкая, Введенская, Оболонская, Юрковская, Еленовская.
Генеральный директор “Киевавтодора” Георгий Глинский объясняет первоочередность введения строительством эстакады на Набережно-Крещатицкой.
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