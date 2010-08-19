Харьковская мэрия намерена избавить город от "черных" таксистов

Харьковский городской совет включит несколько служб такси в программу мобильности Чемпионата Европы 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Департамента по вопросам подготовки к Евро-2012 Харьковского горсовета Виктор ХРИСТОЕВ.

"На будущей неделе мы проведем совещание со всеми владельцами и операторами (служб такси), чтобы определиться в системе работы. Мы уже провели ревизию, чтобы понять, что мы уже имеем: сколько операторов, сколько диспетчерских служб, сколько мы имеем эвакуаторов, сколько у нас машин и какой класс этих авто", - сказал В.ХРИСТОЕВ.

Также на совещании будут обсуждаться вопросы участия служб такси в процессе перевозок гостей и болельщиков Евро-2012, определения мест для парковки такси, чтобы они действительно представляли Харьков на высоком уровне, с учетом требований к машинам, с учетом качества услуг, наличия кассового аппарата, счетчика, добавил он.

"Чтобы не водитель определял стоимость "из воздуха"… чтобы не водитель взглянул на потолок и сказал цену, а чтобы четко была определена система. И тем более, нужно сделать невозможным работу "черных" перевозчиков. Могу вас заверить, что такие такси не будут работать во время Чемпионата Европы", - подчеркнул В.ХРИСТОЕВ.

По результатам совещания несколько служб будут включены в программу мобильности.

По словам В.ХРИСТОЕВА, на сегодняшний день в Харькове около 1200 чел. имеют лицензию на осуществление перевозок, "но, к сожалению, автомобилей с "шашками" намного больше".