В небе Херсона сегодня и завтра - метеоритный дождь
21:41, 11 августа 2010Разное
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Мэрия ссылается на платнетарий
Сегодня и завтра ночью в небе Херсона можно будет наблюдать сотни падающих метеоров потока Персеиды.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию Херсонского планетария, частицы космического песка и гравия, выброшенные кометой Свифта-Туттля, прочертят небо, испаряясь при входе в атмосферу Земли. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образовывая звездный дождь.
Именно на указанные ночи приходится пик метеорного потока Персеиды, за которым смогут наблюдать жители Херсона.
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