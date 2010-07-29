Мы не знаем, что произошло с туроператором, но призыв чиновника не ехать в Турцию услышали все

Во всех новостях – скандал с туроператором «Карья Тур». Неприятная какая-то история – версии, версии, и невозможно понять, как все было на самом деле. Всякое бывает на рынке: и крупные компании время от времени «падают», а на их место приходят новые, одни демпингуют, другие прозябают, кто-то не выдерживает конкуренции. Это нормально. Плохо то, что украинцы оказались туристами, которых можно массово выселить из гостиниц, а Турция оказалась страной, в которой это возможно.

Можно ли себе представить, чтобы так поступили с туристами из Западной Европы, какой бы оператор их ни отправлял? Нет! Потому что подобное безнаказанным не останется. А украинцы что? Пошумят и перестанут. Компания-виновник «накроется», конкуренты-спасители туристов пропиарятся. А нам с вами что от этого?.. Цены снизятся или качество услуг улучшится? Ничего подобного! Если люди себя не защищают и не отстаивают, значит, с ними можно по-всякому. Да и единого официального объяснения от турок так и не было, кроме того, что все у нас, мол, хорошо, вот только «Карья Тур» проштрафилась. А когда объяснения нормального нет, люди выдумывают свои версии.

Писано-переписано разного в СМИ и о банкротстве, и о самой компании, и о конкурентах, а тетенькам из моего дома почему-то больше всего запал в душу призыв украинского чиновника не ехать в Турцию. И как бы ни опровергали это, уже разнеслось по всему кварталу: «Ото лучше не ехать, там люди потравилися, или вирус какой»…

Леся Москаленко, МАНДРИ