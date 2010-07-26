В Крыму водитель автобуса «под кайфом» вез полсотни пассажиров

Сотрудники ГАИ задержали 25 июля в Белогорском районе Крыма водителя, который в состоянии наркотического опьянения управлял автобусом с 48 пассажирами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления ГАИ, автобус «Санос» перевозил людей из Симферополя в Керчь. За рулем сидел 35-летний житель города Саки.

Инспектор заметил у него признаки наркоопьянения. Мужчина отрицал факт употребления наркотиков. Освидетельствование водителя в больнице подтвердило подозрения ГАИ.

Людей из автобуса пересадили на попутки и отправили в пункты следования.

ГАИ поставила автобус на штрафплощадку и составила протокол.

Судьбу водителя решит суд: он или лишится права управления транспортом на 2 года, или заплатит штраф до 3,4 тыс. грн.

Госавтоинспекция проверяет выполнение перевозчиком лицензионных обязательств.

Всего ГАИ задержала 163 водителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на дорогах крымской автономии 23-25 июля.