24 человек погибли в Саудовской Аравии от наводнений

В горных областях Саудовской Аравии в результате наводнений погибли 24 человека, передает Reuters. Отмечается, что к наводнениям привели проливные дожди, продолжавшиеся в этом регионе уже в течение нескольких дней.

В результате повреждены многие дороги, спасатели получили не менее 100 вызовов от людей, залитых в машинах.

Крупнейшее наводнение, также вызванное сильными ливнями, произошло в Саудовской Аравии в конце 2009 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг. Тогда в портовом г.Джидда, расположенном в 60 км от Мекки, погибли более 100 человек.