Генсек Международной федерации журналистов: Интернет - плохая замена СМИ

Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Айдан Вайт не верит, что Интернет может заменить собой традиционные медиа. «Государственным и некоторым другим организациям выгоден распад традиционной структуры журналистики, – заявил он в своем интервью «Журналисту Украины». – Невзирая на то, что в интернете развивается много новых поразательных медиа-проектов, они являются плохой заменой для профессиональных, высокоэтичных СМИ». Он также затронул вопрос массового расширения гражданской и сокращения традиционной журналистики.

Кроме того, господин Вайт не стал скрывать существование проблем с нарушением авторских прав в Европейском Союзе. «Защита прав авторов стала серьезной проблемой на уровне ЕС. <.> МФЖ принимала участие в нескольких совещаниях Еврокомиссии и пришла к выводу, что исключения из авторского права должны быть четко регламентированы и основаны на Бернской конвенции».

Говоря об Украине, господин Вайт рассказал о сдвигах, которых удалось достичь МФЖ на территории нашего государства: «К сожалению, должен признать, что в период между конгрессами мы не уделяли Украине достаточно внимания, но в любом случае значительные успехи были достигнуты в преодолении безнаказанности за разнообразные преступления в вашей стране».

В конце Генеральный секретарь МФЖ заверил, что его организация приложит максимум усилия для преодоления проблем медиа в мире. «МФЖ имеет сильную и опытную команду, которая работает с региональными отделами. Дальнейшее развитие региональной структуры и улучшение взаимопонимания между центральным офисом и региональными организациями закладывает прочную основу для повышения эффективности работы, которую мы проводим».

Полную версию интервью читайте в ближайшем выпуске «Журналиста Украины» (26.07.10)