Мужчина выпал с 5-го этажа из-за взрыва и пожара

70-летний мужчина получил сегодня ожоги и выпал с 5-го этажа дома в Симферополе в результате взрыва и пожара у него в квартире.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Площадь пожара в квартире на пятом этаже составляла 15 квадратных метров. Бороться с огнем выехали четыре пожарных отделения.

"Около дома на земле обнаружен хозяин квартиры, который упал с пятого этажа - у мужчины было обожжено 100% тела, также он получил множество травм. В тяжелом состоянии на "скорой" он доставлен в больницу", - сообщает МЧС.

Тушение пожара осложнялось "большой температурой и сильным задымлением". Спасатели решили временно эвакуировать жильцов из подъезда.

Бойцы МЧС справились с огнем за несколько минут.

"Как рассказали свидетели происшествия, перед пожаром произошел взрыв в комнате, от которого вылетело стекло и пострадала внутренняя межкомнатная перегородка. По какой причине - от взрывной волны или от болевого шока - хозяин выпал с пятого этажа, в настоящее время устанавливается. Также специалисты выясняют, отчего произошел взрыв и пожар. Проводится расследование", - говорится в пресс-релизе.