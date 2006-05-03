На борту А-320, упавшего в море, была гражданка Украины

На борту потерпевшего крушение около Сочи армянского самолета А-320 находились 28 иностранных граждан, в том числе 26 россиян, 1 гражданин Грузии и 1 украинский гражданин.

Как передает ИА «Новости-Армения», об этом сегодня сообщила пресс-секретарь авиакомпании «Армавиа» Жасмен ВИЛЬЯН.

По ее словам, согласно известной на данный момент предварительной информации, остальные пострадавшие являлись гражданами Армении.

В тоже время в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины УНИАН сообщили, что пока не обладают информацией о погибших в авиакатастрофе гражданах Украины. «Сейчас мы выясняем, были ли на боту самолета украинские граждане и позже сообщим более точную информацию», - сказал представитель пресс-службы МИД Украины.

Самолет авиакомпании «Армавиа», совершавший рейс Ереван-Сочи, потерпел катастрофу минувшей ночью над Черным морем близ Сочи. На борту лайнера А-320 находились 113 человек, из которых шестеро детей. По предварительным данным, все они погибли.