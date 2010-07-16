Депардье сломал ногу и в Одессу не приедет

Известный французский актер и винодел Жан Депардье не сможет представить на Первом Одесском кинофестивале картину "Мамонт" ("Mammuth"), в которой он сыграл главную роль. По иронии судьбы, Депардье, как и герой его фильма, попал в аварию.

Актер позвонил организаторам фестиваля и сообщил, что не сможет приехать, поскольку сломал ногу и находится в больнице, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.

Депардье - заядлый мотоциклист, и уже несколько раз попадал в аварии.

Фильм Гюстава де Кервена и Бенуа Делепина "Мамонт", главные роли в котором сыграли Депардье и Изабель Аджани, открывает конкурсную программу международного кинофестиваля, и Депардье собирался лично представить картину.

Фестиваль проходит с 16 по 24 июля.