”Вольво” врезался в маршрутку: пострадали семь человек

09:20, 20 марта 2007
Разное
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ДТП в центре Полтавы

Автопроисшествие случилось в восемь часов утра практически в центре Полтавы на пересечении улиц Сенная и Октябрьская.

В маршрутное такси «Мерседес», в котором было семь пассажиров, на полном ходу врезался легковой автомобиль «Вольво». От удара «маршрутка» опрокинулась на бок, а у легковушки снесло переднюю часть.

Бригады «скорой помощи» забрали с места ДТП с разными травмами шестерых пассажиров «маршрутки» и водителя «Вольво».

Городская ГАИ начала расследование инцидента.

Обком

 

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