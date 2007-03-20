”Вольво” врезался в маршрутку: пострадали семь человек
09:20, 20 марта 2007Разное
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ДТП в центре Полтавы
Автопроисшествие случилось в восемь часов утра практически в центре Полтавы на пересечении улиц Сенная и Октябрьская.
В маршрутное такси «Мерседес», в котором было семь пассажиров, на полном ходу врезался легковой автомобиль «Вольво». От удара «маршрутка» опрокинулась на бок, а у легковушки снесло переднюю часть.
Бригады «скорой помощи» забрали с места ДТП с разными травмами шестерых пассажиров «маршрутки» и водителя «Вольво».
Городская ГАИ начала расследование инцидента.
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