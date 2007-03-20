”Вольво” врезался в маршрутку: пострадали семь человек

Автопроисшествие случилось в восемь часов утра практически в центре Полтавы на пересечении улиц Сенная и Октябрьская.

В маршрутное такси «Мерседес», в котором было семь пассажиров, на полном ходу врезался легковой автомобиль «Вольво». От удара «маршрутка» опрокинулась на бок, а у легковушки снесло переднюю часть.

Бригады «скорой помощи» забрали с места ДТП с разными травмами шестерых пассажиров «маршрутки» и водителя «Вольво».

Городская ГАИ начала расследование инцидента.

Обком