Велосипед Януковича попал в специально отведенное помещение

Главное управление государственного протокола и церемониала Администрации Президента Украины присоединило велосипед, подаренный журналистами – участниками акции «Стоп цензуре!», к подаркам, которые поступили в адрес главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА в связи с днем его рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом проинформировал первый заместитель руководителя Главного управления государственного протокола и церемониала Ярослав МЕЛЬНИК.

Он также отметил, что “велосипед вполне исправен, укомплектован и находится в специально отведенном для него помещении”.

"Президент Украины благодарен всем, кто поздравил его с днем рождения, и благодарит за все подарки, которые поступили ему. Они будут задекларированы в соответствии с действующим законодательством.

Главное управление государственного протокола и Церемониала Администрации Президента Украины извиняется перед журналистами за определенные неудобства и волнения, и искренне благодарит за сотрудничество», - отметил Я.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня активисты общественного движения “Стоп цензуре!” передали сотруднику Главного управления государственного протокола и церемониала Администрации Президента велосипед “Украина” в качестве подарка на день рождения В.ЯНУКОВИЧА.

Как сообщила заместитель главы АП Анна ГЕРМАН, от имени Президента журналистам были переданы два торта.

Поскольку стоимость велосипа дороже 434 гривен, Янукович не может считать его личной собственностью. В статье 5-й закона Украины “Об основах предотвращения и противодействия коррупции” сказано, что президент Украины может принимать личные подарки, “которые отвечают общепринятым представлениям о гостеприимстве, при условии, что стоимость одного подарка не превышает размера одной налоговой социальной льготы”. На 1 января 2010 г. размер налоговой социальной льготы составляет 434,5 грн.