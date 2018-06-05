Почему Янукович не сможет оставить себе велосипед

Сегодня Виктор Янукович пополнил ряды украинских пенсионеров - Президент празднует 60-летие. Накануне Анна Герман просила не делать из дня рождения Януковича национальный праздник и призналась, что хотела бы преподнести Виктору Федоровичу лавровую ветвь, которую, по ее словам, можно приобрести только в грузинском городе Кутаиси. Губернаторы все вместе подарят ему картину, а фракция – сервиз.

Украинские журналисты - участники движения "Стоп цензуре!" тоже скинулись по 30 гривен и на Ирпенском велорынке под Киевом купили президенту велосипед "Украина". Он абсолютно новый, с гарантией на 1 год.

Но вот незадача - Янукович не сможет оставить его себе. По той простой причине, что стоит он дороже 434 гривен. В статье 5-й закона Украины “Об основах предотвращения и противодействия коррупции” сказано, что президент Украины может принимать личные подарки, “которые отвечают общепринятым представлениям о гостеприимстве, при условии, что стоимость одного подарка не превышает размера одной налоговой социальной льготы”. На 1 января 2010 г. размер налоговой социальной льготы составляет 434,5 грн.

– Что должен делать президент, если подарок окажется дороже?

– Если дороже, он должен сдать его в казну, – объясняет известный адвокат Татьяна Монтян.

– А если гарант не захочет расставаться с даром?

– Тогда надо протокол составлять о борьбе с коррупцией, в милицию обращаться по месту работы товарища…

По законам Великобритании, стоимость подарка члену правительства не может превышать 140 фунтов. А в США все подношения официальным лицам автоматически переходят в собственность правительства и могут быть использованы соответствующими ведомствами.

УНИАН решил узнать, что принято дарить главам держав по протоколу, а что является моветоном.

– По подаркам можно определить степень государственности в государстве, – рассказывает протоколист, дипломат, искусствовед, Статс-дама Шведского Королевского двора Галина Науменко. – Практически все страны ратифицировали Венскую конвенцию по дипломатическим и консульским отношениям, и там прописано, что если это государственное лицо, то подарки не должны быть очень дорогими. Но исторические исключения бывали. Так, после Сталинграда Черчилль от имени Великобритании преподнес Сталину драгоценное холодное оружие. Шахи дарят своих безумно дорогих лошадей. Но это делается открыто и представителями других государств. Подарить на день рождения президенту кольцо с бриллиантом– это верх антивкусия, полнейшее нарушение этикета. Кстати, еще Петром I был издан указ, запрещающий получать гослицам подарки свыше определенной суммы.

В каждой стране к личному празднику Президента относятся по-разному. В Туркменистане дни рождения Сапармурата Ниязова традиционно отмечали с небывалым размахом: военными парадами, скачками, концертами и фейерверками. Однажды выпустили комплекты золотых и серебряных монет с изображением пожизненного президента Туркмении. День рождения лидера Северной Кореи Ким Чен Ира – это тоже один из крупнейших национальных праздников. В демократических странах такие мероприятия неуместны.

Какие только подарки не преподносят друг другу главы держав на Дни рождения. Ельцин как-то подарил Клинтону саксофон. Берлускони Бушу – золотые часы Frank Muller. Кучма, говорят, получил статуэтку золотого льва весом в 4 кг. Путин в свое время подарил Леониду Даниловичу набор охотничьих принадлежностей, а в ответ Кучма преподнес на 50-летний юбилей ВВП солнечные часы с изображением карты звездного неба с выгравированной цитатой Канта. Путину часто дарили животных: тигра, жеребца, антилопу, и в том числе любимую им собаку Кони. А президент Чечни Кадыров ради такого дела даже переименовал проспект победы в Грозном в проспект Владимира Путина.

Наиболее популярными подарками для глав государств испокон веков являются книги и предметы искусства. И Украина – не исключение. В Национальной библиотеке им. В. Вернадского действует Фонд Президентов Украины, где хранится большая коллекция подарков, которые в бытность главами страны получали и Кучма, и Ющенко, и теперь получает Янукович (Фонд был создан в 1996 году по указу Кучмы, поэтому подарков Леонида Кравчука там нет, лишь немногочисленные поздравительные открытки, сохранившиеся в Администрации президента). В основном, это книги, монеты, ювелирные изделия, холодное оружие, предметы искусства, символические ключи от разных городов мира. Эти дары Президенты получали не только в дни рождения, но и во время официальных встреч, заграничных поездок, переговоров. Простые граждане Украины тоже иногда присылают свои дары первым лицам страны.

– Наш Фонд – это библиотечная, архивная и музейная коллекция, – рассказывает и. о. директора Фонта Президентов Украины Владимир Удовик. – Музейных экспонатов на сегодня где-то около 2 тысяч. В основном это книги. Одна из наиболее драгоценных – фолиант “1000 лет Казани”, отделанный кожей. Есть у нас книга с дарственной надписью от Папы Римского. Много сувениров из тех стран или мест, где президенты были. Мэры дарят символы своего города или “ключи от города”. Но мы можем говорить только о том, что к нам доходит, а не то, что им дарят.

Что попадает в фонд – решает протокольная служба Администрации президента.

Подарки Леонида Кравчука не отличались от даров, которые преподносили его преемникам. Он рассказал нам, что ему дарили и сабли, и вазы, и книги, и часы – “столько дарили, что всего и не вспомню”.

Мы поинтересовались у первого президента, что бы он подарил и пожелал нынешнему главе державы.

– Я возглавляю такую организацию - Украинское народное посольство. И Янукович является народным послом Украины, он был принят давно, еще до своего премьерства. И всем народным послам на их юбилеи мы дарим барельефы – такие небольшие медали с изображением лица именинника. Это художественная работа, позолоченная. А пожелал бы я ему стать президентом всей Украины и войти в историю как президент, который строит новую Украину.

Галина Науменко также предупреждает, что не тактично дарить Президенту Украины вещи, сделанные за границей, то ли во Франции, то ли Великобритании, то ли Германии – не имеет значения.

– Сегодня все губернаторы будут поздравлять президента. И им бы следовало выбрать в своей области то, что она делает совершенно необычно, неповторимо, – советует Науменко. – Пусть полтавчане вышьют совершенно роскошную сорочку в полтавском стиле: белым по белому или голубым по белому.

Галина Алексеевна говорит, что хорошим подарком для главы державы было бы собрание Шевченко или раритетное издание Шиллера.

А вот поздравлять Президента может, кто пожелает. Субординация тут отсутствует. Но если это письменное поздравление, предпочтительнее, чтобы оно было написано от руки. “Это в десятки раз дороже”, – уверяет протоколист.

Анна Ященко