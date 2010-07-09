Журналисты подарили Януковичу велосипед

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял в подарок от активистов общественного движения “Стоп цензуре!” велосипед и от себя преподнес журналистам два торта «Киевские».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель главы Администрации президента Украины Анна ГЕРМАН.

“Президент очень радостно принял подарок от журналистов и передал журналистам движения “Стоп цензуре!” два “Киевских” торта”, - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщила “Телекритика”, участники движения “Стоп цензуре!” подарили Президенту на день рождения велосипед «Україна». Подарок был передан на улице Банковой сотруднику Главного управления государственного протокола и церемониала Администрации Президента.