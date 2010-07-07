Обрушилась часть здания горного лицея (добавлено фото)

В городе Кировское Донецкой области обрушилась средняя часть здания горного лицея, пострадавших нет.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, вчера, 6 июля, в городе Кировское произошло частичное обрушение плит перекрытия в учебном корпусе четырехэтажного здания Кировского горного профессионального лицея, 1970 года постройки, который принадлежит Донецкому управлению образования.

В МЧС уточнили, что обрушилась средняя часть здания размерами 6 х 30 х 12 м (межэтажное перекрытие всех этажей, кровельное перекрытие и кровля на площади 180 кв. м).

Пострадавших нет (учебный процесс в лицее закончился 30 июня).

Причины обрушения и материальный ущерб устанавливаются, заключили в Центре пропаганды ГУ МЧС.