В Херсонской области будут снимать фильм о Сергее Бондарчуке

В Херсонской области будут снимать фильм о российском режиссере Сергее Бондарчуке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, Наталья БОНДАРЧУК, дочь знаменитого режиссера, народного артиста СССР С.Бондарчука, написала сценарий и будет режиссером фильма о своем отце.

Планируется, что фильм снимут к осени, когда будет отмечаться 90-летие со дня рождения С.Бондарчука.

Согласно сообщению, часть съемок будет проходить в райцентре Белозерка Херсонской области, откуда родом знаменитый режиссер.

Помощь в организации съемок предоставили мэр Херсона Владимир САЛЬДО и Херсонское землячество в Москве "Таврия".

В октябре текущего года в Белозерке также пройдут мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения С.Бондарчука. Планируется, что к их организации будет привлечен Союз кинематографистов России.