Пьяный брокер повысил мировые цены на нефть с домашнего компьютера

Нефтяной брокер, в нетрезвом состоянии заключивший сделок на полмиллиарда долларов, отстранен от работы на бирже и приговорен к крупному штрафу.

Британское Управление по финансовыми услугам обязало Стивена Перкинса (Stephen Perkins), старшего брокера компании PVM, уплатить штраф в размере $108 тыс., пишет сайт Конфликты // Законы со ссылкой на Computerworld UK.

В ночь с 29 на 30 июня 2009 года Перкинс со своего домашнего ноутбука сделал ставки на повышение цен по 7125 контрактам на поставку нефти-сырца марки Brent. Общая сумма заключенных Перкинсом сделок составила более $500 млн.

Из-за действий брокера цены на нефть подскочили на $2 и составили $73,5 за баррель. На Перкинса пришлось 69% всех торгов, которые проходили в ночь с 29 на 30 июня.

Личность брокера, осуществлявшего несанкционированную торговлю, PVM установила в течение нескольких часов. Через два дня Перкинс признался, что в момент заключения сделок был сильно пьян. Пить он начал в гольф-клубе, куда компания вывезла своих сотрудников в выходные, но с наступлением будней остановиться не смог.

Управление по финансовыми услугам запретило Перкинсу торговать на бирже в течение пяти лет.