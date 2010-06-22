Самолет Януковича не смог завести двигатели
20:11, 22 июня 2010Разное
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Пришлось оставить его в Запорожье
Самолет Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не смог завести двигатели в связи с перегревом стартера.
Об этом телеканалу СТБ сообщил источник в Администрации Президента.
По информации источника, Ту-134 остался в Запорожье, а В.ЯНУКОВИЧ вернулся в Киев на самолете государственной авиакомпании «Украина» вместе с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО.
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