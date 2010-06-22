Самолет Януковича не смог завести двигатели

Самолет Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не смог завести двигатели в связи с перегревом стартера.

Об этом телеканалу СТБ сообщил источник в Администрации Президента.

По информации источника, Ту-134 остался в Запорожье, а В.ЯНУКОВИЧ вернулся в Киев на самолете государственной авиакомпании «Украина» вместе с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО.