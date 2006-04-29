Аверс и реверс одной медали

Коллегу, с которым смотрели вместе по телевизору ход сессии Киевсовета, я спросила: “А что ты думаешь о Черновецком?” Ответ человека, вообще-то небезразличного к политике и склонного к анализу, был неожиданно лаконичным: ”Вообще стараюсь о нем не думать”. И это была еще одна крайность в оценке нового столичного мэра. Кто-то считает Черновецкого клоуном (один из ведущих “5 канала” даже назвал его мистером Бином), кто-то откровенно крутит пальцем у виска (предшественник Омельченко откровенно называл Черновецкого больным человеком и вроде бы сочувствовал), некоторые сравнивают с Жириновским (хотя это все-таки, видимо, еще не тот масштаб). Справедливости ради нужно сказать, что сам Леонид Михайлович дает немало оснований для такого восприятия. Он стал едва ли не основным ньюзмейкером для журналистов, его высказывания цитируют все СМИ (чего стоит один из последних: “Драться со мной нехорошо, тем более, что я доцент...”). И о его детекторах лжи составляют уже анекдоты... Но есть и другая сторона медали. И именно она кажется лицевой. Сначала Черновецкий знал, на ком нужно жениться. Потом он создал Правэксбанк и стал миллионером. К восхождению на трон городского головы он тоже готовился давно и последовательно. Обвинения его оппонентов в подкупе избирателей были отвергнуты судом, как бездоказательные. Потому что кормить бомжей и носить пайки пенсионерам он начал заранее. В Киевсовет Черновецкий провел не только своего сына, зятя, но и брата зятя. А каких только прогнозов не делали про заместителя мэра, называли людей известных и именитых. А Леонид Михайлович “протянул” таки "своего" парня - из тех, о которых в народе говорят, что у него молоко на губах еще не обсохло, близкого приятеля сына Президента. А история со счетной комиссией, куда вошли только его люди? Заключительная фраза Черновецкого на заседании Киевсовета “Все прошло, как надо” поставила все точки над "і". Она выдала тактика и стратега. И похоже, что в этой ситуации им может быть даже уже не сам Черновецкий, а люди, которые его контролируют.