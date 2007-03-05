“Защитим Шевченковские места”. Пресс-конференция

16-00 - Пресс-конференция на тему: “Защитим Шевченковские места”, организованная Фондом содействия развитию искусств, Фондом “Тарасова земля”, Украинским фондом культуры, Всеукраинской экологической лигой, Всеукраинской ассоциацией музеев и заповедников, Обществом охраны достопримечательностей, Фондом воссоздания достопримечательностей им. О.Гончара (ул. Фроловская, 1/6, галерея Фонда содействия развитию искусств).

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