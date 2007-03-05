Как работает разведка Партии Регионов

Последняя «Свобода слова» на телеканале ICTV, по-моему, закончилась полным интеллектуальным поражением парламентского большинства. Представители антикризисной коалиции решили приоткрыть зрителям некоторые тайны относительно оппозиции, при этом к месту или не к месту упоминая ЕЭСУ, когда речь идет о Тимошенко.

Социалист Василий Волга, например, выступая, по телефону сказал, что Тимошенко тайно узнала, что экономика развивается невероятными темпами, через год водитель будет получать тысячу долларов и для того, чтобы дестабилизировать ситуацию БЮТ устроил блокирование трибуны.

Член Партии Регионов Василий Киселев поведал, что США нашли фигуру для манипуляций и это… Тимошенко. По словам депутата, «она очень мощном крючке висит у них сегодня – у Марты Берш, которая вела дело в США против Лазаренко и по которому проходит Юлия Тимошенко... Они очень мощно её держат, поэтому она будет выполнять всё, что они ей скажут». Скажут, в НАТО – значит в НАТО. (Только непонятно, зачем для этого Тимошенко «сажать на крючок», в стране есть и другие евроатлантисты).

И, наконец, третья «страшная тайна», точнее тайный намек якобы на еврейское происхождение Тимошенко. По словам Киселева, ни отец Тимошенко Владимир Абрамович, ни мать Мария Иосифовна – её не похвалили бы за то, что она делает с Украиной в последнее время.

От этих, озвученных представителями регионов, «тайн» воняло заговорами и нафталином.

Или вот еще один «секрет», Киселев победоносно заявил, что у него есть программа, сценарий проведения встречи, запланированного концерта «Народной самообороны» в Симферополе. Можно поздравить такую расторопность разведки регионов. Только вот я не поняла, в чем же криминал? В чем подлость Луценко? В том, что он готовится ко встречам? Так это не только он. Это все здравомыслящие политики так делают, чтобы, например, Словакию со Словенией не путать.

Лена Мигачева