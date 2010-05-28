Впервые в истории проводится ночь открытых храмов в Чехии

Первая ночь открытых храмов начнется в Чехии вечером в пятницу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Конференции католических епископов Чехии.

Во время акции будут открыты 320 церквей и монастырей разных христианских конфессий страны, в которых пройдут более 2 тысяч мероприятий.

По словам организаторов, они были вдохновлены успехом ночей открытых храмов, которые уже несколько лет проводятся в соседних странах - Австрии и Германии.

Как и у соседей, помимо молитв и богослужений в храмах пройдут концерты, встречи, круглые столы, будут развернуты выставки и проведены экскурсии.

Каждая христианская община сама разрабатывала религиозную и культурную программу мероприятий в своем храме и нашла добровольцев для их осуществления.