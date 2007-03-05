В обвалившемся доме в Москве погиб украинец

Из-под завалов выселенного дома, обрушившегося в переулке Каменная Слобода (Москва), 5 марта извлекли тело уже второго погибшего рабочего.

Установлена личность первого погибшего рабочего, это уроженец Украины Павел Бондарь, 1977 года рождения. Личность второго погибшего выясняется. По словам заместителя начальника главного управления МЧС по городу полковника Юрия Беседина, под завалами обрушившегося дома могут находиться еще погибшие, сообщает Лента.ру.

В связи с тем, что число погибших достигло двух человек, уголовное дело, возбужденное по факту обрушения и гибели людей, переквалифицировано с части 2 на часть 3 статьи 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, обрушение перекрытий в доме старой постройки произошло вечером 3 марта. Из-под завалов были извлечены трое пострадавших рабочих из Украины, которые проводили реконструкцию выселенного дома и одновременно проживали в нем. Двое из них находятся в больнице.