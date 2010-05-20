В Кировограде «заминировали» банк

Сегодня в Кировограде правоохранители и спасатели искали взрывчатку в одном из банковских помещений в центре города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в области, спасатели выезжали на место происшествия в связи с угрозой террористического акта.

По информации источника в правоохранительных органах, в послеобеденное время в дежурное отделение УМВД позвонил по телефону неизвестный и предупредил о том, что намерен взорвать помещение банка.

Во время обыска из офиса были эвакуированы персонал и посетители банка, окружена территория здания. Информация о взрывчатке не подтвердилась. Сейчас милиция разыскивает автора сообщения.