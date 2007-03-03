Сегодня ночью Луна поменяет свой цвет

В 22 часа 18 минут субботы, 3 марта начнется лунное затмение. Если на небе не будет облаков, жители Европы, Африки, Южной Америки и восточных частей США и Канады ждет одно из самых зрелищных астрономических явлений – полное затмение Луны.

Во время полного затмения траектория Земли проходит между Луной и Солнцем. Когда три объекта выстраиваются по практически прямой линии, Луна полностью входит в конус земной тени, диаметр которой несколько превышает размер спутника.

Земная тень полностью поглотит спутник в 00:44 воскресенья. В 1 час 58 минут на Луну вновь упадут солнечные лучи. Таким образом, длительность полного затмения составит 74 минуты.

В это время на Луну будет падать несильный свет, прошедший через атмосферу Земли. Так как воздух нашей планеты наиболее прозрачен для лучей красно-оранжевой части спектра, потускневший спутник приобретает кроваво-ржавые оттенки. До своего научного объяснения это зрелище неоднократно наводило ужас на людей.

Каким именно цветом окрасится Луна, зависит от содержания пыли в верхних слоях земной атмосферы. После сильных вулканических извержений спутник выглядит темно-красным и практически не виден с Земли.

Поскольку за последнее время не происходило каких-либо значительных извержений, астрономы предрекают, что в момент нынешнего затмения Луна предстанет ярко-оранжевой, сообщили BBC News в Королевском астрономическом обществе.

Для наблюдения за лунным затмением не требуется никаких дополнительных устройств или защитных приспособлений.

Лента.ру