На заводе "Море" токарь провалился сквозь пол

В Феодосии (АР Крым) на заводе "Море" сквозь пол провалился токарь, мужчина 1951 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, несчастный случай на производстве произошел 18 мая. Житель пгт Приморское, работающий на заводе токарем, провалился со второго этажа на первый из-за того, что в цеху прогнил деревянный пол.

Вследствие падения мужчина получил травмы, он доставлен в Феодосийскую городскую больницу №1 с многочисленными переломами и ушибами. Состояние пострадавшего средней степени тяжести.