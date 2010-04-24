Тимошенко прорвалась в эфир, Грищенко обвинял ее во лжи, Богословская срывалась на ссору

Вчера Юлия Тимошенко таки получила телеэфир. Правда, не на «Интере», куда ее упрямо не пускают, доказывая, что «Велика політика з Євгеном Кисельовим» - не концерт по заявкам. Тем более когда заявки поступают не от зрителей, а от политиков. Возможность выступить ей предоставили на другом, казалось бы, тоже «враждебном» канале – ТРК «Украина», который принадлежит самому богатому члену ПР (и гражданину Украины) Ринату Ахметову. Тимошенко прозрачно намекнула, что теперь «демократического ведущего» Савика Шустера должны уволить с работы. Тот же возможность таких грустных для себя последствий предоставления эфира Тимошенко решительно отмел.

Участники передачи Шустера, делегированные Партией регионов, сделали все, чтобы минимизировать возможный позитивный для Тимошенко эффект от участия в популярном политическом ток-шоу. Тема – понятно какая: Харьковский пакт, который в настоящее время является топ-темой всех СМИ. Основным оппонентом Тимошенко выставили опытного и профессионального дипломата, министра закордонных дел Константина Грищенко. Но его развесистые менторские пассажи скорее подходили бы для лекции студентам. Такой стиль еще более-менее воспринимался, когда Константин Иванович выступал пару недель назад на Интере у Евгения Киселева: ведь министр не имел там политических оппонентов, а журналисты не особо его дергали.

В этот раз он должен был дискутировать с опытной «мастерицей жанра». Едва ли не первой же репликой Тимошенко выбила Грищенко из колеи рассказом о том, как он хвалил ее в январе 2009 года за подписание тех же газовых контрактов, которые в настоящее время, мол, он так жестоко критикует. Дипломат совсем не дипломатично, в очень резком тоне заявил, что Юлия Владимировна просто врет. И в этот момент его рейтинг в студии упал на 15 пунктов. Не любят у нас, когда женщин обижают. Да и не верится, что Тимошенко на все сто процентов придумала, как министр хвалил своего премьера. Разве что художественно приукрасила рассказ.

Тимошенко спокойно реагировала как на Грищенко, так и на привычно хамскую Инну Богословску, которая явно вытаскивала неприятельницу на «женский визг на опушке», вопя базарным голосом о «воровке» Тимошенко и ее «подельниках», по которым «тюрьма плачет». Юлия Владимировна на провокации не велась, стоически выдерживала все обиды, хотя было видно, как перекосилось лицо, а в глазах стоят неподдельные слезы. Это, скорее, прибавило ей сочувствия зрителей и позитива.

Но в целом позитива было немного. Сложно даже вспомнить еще один такой эфир Тимошенко, где было бы так мало драйва и энергетики. Недаром средний показатель рейтинга в студии едва перевалил за 55%. Экс-премьер должна была защищаться от обвинений в заключении кабальных газовых контрактов, в доведении экономики «до ручки». Когда начинала хвалить деятельность своего правительства, рейтинг падал ниже 50% (не верится народу).

Рейтинг рос в тех нечастых случаях, когда Юлия Владимировна касалась экономической и социальной сферы. В частности, говорила об угрозе для украинской авиационной промышленности, которую соберут вместе и отдадут под управление россиянина. А самый высокий рейтинг (свыше 70%) был тогда, когда она сообщила о повышении жилищно-коммунальных тарифов в… Севастополе в день подписания Харьковского пакта. И это при том, что Янукович пообещал: скидка на российский газ даст возможность не поднимать тарифы для населения. Поистине, нужно ближе быть к людям и их повседневным потребностям!

Тимошенко провела аналогию с Великой Отечественной войной: воины тогда, по ее словам, защищали родную землю, а не отдавали ее врагу, как нынешняя власть. По логике выходило, что враги – это россияне, которые оккупируют украинскую землицу Севастополя. Этой фразой Юлию Владимировну кололи потом раз пять или шесть.

Через некоторое время после своего выступления Тимошенко ушла из студии, чем дала повод секретарю СНБО Раисе Богатыревой обвинить ее в «побеге». Но сама Багатырева выглядела в своем выступлении довольно беспомощно и беззубо.

В целом похоже было, что Тимошенко не восстановила форму после проигрыша выборов.

Прежний министр обороны Анатолий Гриценко выступал четко, аргументировано и остро. Переток голосов при переголосовании в студии на сторону противников продления аренды российского ЧФ был и заслугой Анатолия Степановича.

А от Тимошенко ожидаем восстановления полемичных кондиций. Власть, которая осуществляет сегодня мощную экспансию и поступает, сомнительно с точки зрения соблюдения национальных интересов и Конституции, должна иметь сильную оппозицию.

Да и вообще – шоу маст гоу он!

Николай Писарчук