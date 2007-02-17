Фольксваген-Гольф врезался в КамАЗ, трое погибших

В Сакском районе АРК на 53 км автодороги Симферополь – Евпатория возле развлекательного комплекса "Солнышко" автомобиль "Фольксваген - Гольф" столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ", стоявшим на обочине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате столкновения погибли три человека (водитель и пассажиры автомобиля "Фольксваген - Гольф"). Причина дорожно-транспортного происшествия - устанавливается правоохранительными органами.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в АР Крым.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 13 человек и 121, - травмирован.