Янукович действует решительно и правильно – быстрое формирование коалиции открывает путь для реформ

Успешное продвижение Верховной Рады в сторону создания устойчивого большинства является свидетельством того, что победа Виктора Януковича на президентских выборах становится началом стабилизации внутриполитического положения в Украине в целом. То, чего оранжевые лидеры так и не смогли достичь на протяжении длинных пяти лет пребывания при власти, становится реальностью уже в первые дни пребывания на посту главы государства нового президента. В свою очередь, быстрое формирование новой коалиции открывает путь к проведению реформ, без которых Украинское государство не сможет преодолеть последствия чрезвычайно глубокого социально-экономического кризиса, в котором страна оказалась не без помощи прежнего президента В.Ющенка и экс-премьер-министра Ю.Тимошенко. Потому все обвинения с их стороны в якобы неконституционном характере внесения изменений в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады» не выдерживают никакой критики. Действуя быстро и решительно, силы, которые поддерживают нового главу государства, демонстрируют готовность разрубить гордиев узел казуистичных препятствий, накопленных перессорившимися политиками из так называемого демократического лагеря ради сохранения власти. Разве это проявление высокой ответственности за судьбу государства можно рассматривать как антиконституционные действия? Когда прежний президент вместе с теперь уже бывшей главой правительства, прикрываясь фиговым листком так называемой политической целесообразности, вопреки букве и духу Конституции Украины разгоняли работоспособный парламент – это не вызывало у них никаких возражений. Когда же во имя спасения государства большинство депутатов в соответствии с Основным Законом проголосовали за устранение барьеров на пути к формированию стойкой коалиции - это объявляется едва ли не антиконституционным переворотом.

В конечном итоге, стоит ли удивляться такой реакции политических лузеров? Все, что свидетельствует об успехе нового президента, – это подтверждение справедливости выбора народа, который проголосовал за их отстранение от власти. Очевидно, они будут действовать таким способом – бессодержательного обжалования любого шага нового президента Украины – и в дальнейшем. Решение языкового вопроса, нормализация отношений с Российской Федерацией, подтверждение неизменности курса на европейскую интеграцию будут вызывать у них лишь раздражение. Потому что другие смогли сделать то, чего не смогли они. Потому что время играет против них. Потому что формирование нового большинства в парламенте, которое будет поддерживать политику В.Януковича, – это убедительное свидетельство победы прореформаторских сил – антитезы оранжевой беспомощности.

Петр Толочко, доктор исторических наук, академик Национальной академии наук Украины