Всем педагогам педагог – Табачник Дмитрий

Три тижні мучивсь Януковіч над задачєй –

Як отомстить народу за свої невдачі.

За то, що йти єдиним строєм не схотів

Голосувать за распальцованих братків.

Інтєлігенти вішайтесь –

вопрос уже решон –

забудьте свой язик

книжно-собачий:

міністром просвєщенія

назначен лічно он –

всім педагогам педагог

Дімон Табачнік.

«Я порешаю всі вопроси враз», –

Сказав Дмитро Табачнік, підагог.

Народное творчество, 12 марта 2010 года