Всем педагогам педагог – Табачник Дмитрий

04:38, 11 марта 2010
Разное
4019 0

Три тижні мучивсь Януковіч над задачєй –
Як отомстить народу  за свої невдачі.
За то, що йти єдиним строєм не схотів
Голосувать за распальцованих братків.

Інтєлігенти вішайтесь –
вопрос уже решон –
забудьте свой язик
книжно-собачий:
міністром просвєщенія
назначен лічно он –
всім педагогам педагог
Дімон Табачнік.

«Я порешаю всі вопроси враз», –
Сказав Дмитро Табачнік, підагог.

Народное творчество, 12 марта 2010 года

 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter