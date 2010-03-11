Всем педагогам педагог – Табачник Дмитрий
04:38, 11 марта 2010Разное
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Три тижні мучивсь Януковіч над задачєй –
Як отомстить народу за свої невдачі.
За то, що йти єдиним строєм не схотів
Голосувать за распальцованих братків.
Інтєлігенти вішайтесь –
вопрос уже решон –
забудьте свой язик
книжно-собачий:
міністром просвєщенія
назначен лічно он –
всім педагогам педагог
Дімон Табачнік.
«Я порешаю всі вопроси враз», –
Сказав Дмитро Табачнік, підагог.
Народное творчество, 12 марта 2010 года
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