Доний: Янукович обязан задекларировать подаренный ему перстень

Виктор ЯНУКОВИЧ обязан задекларировать подаренный ему митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата ВЛАДИМИРОМ перстень-печать князя Всеволода, сына Ярослава Мудрого, считает депутат Верховной Рады от Гражданского движения «Народная самооборона» Олесь ДОНИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

«Государственный деятель должен декларировать подарки, а Президент должен передавать такие подарки в музеи или в специальные государственные институты, потому что такой подарок - это подарок государственному деятелю, а не частному лицу, поэтому он должен принадлежать государству», - сказал народный депутат.

«Если этот перстень настоящий, то он стоит достаточно больших денег, и он должен быть не просто задекларирован, а передан государству. А если это фальшивка - то досадно. Но чтобы доказать это, нужно сделать экспертизу», - сказал О.ДОНИЙ.

Как напомнили в пресс-службе, в день инаугурации В.ЯНУКОВИЧ получил в подарок перстень, который, как утверждается, принадлежал князю Всеволоду, сыну Ярослава Мудрого. Сам Ярослав получил этот перстень из рук византийского императора Константина Мономаха в 1043 году.

Через несколько дней после инаугурации специалисты заявили, что этот перстень может быть подделкой.