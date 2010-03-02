Археолог: подаренный Януковичу княжеский перстень – фальшивка

Эксперты поставили под сомнение подлинность подаренного представителями Украинской православной церкви Московского патриархата Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ перстня-печаки Киевского князя Всеволода, сына князя Ярослава Мудрого, пишет газета “Левый берег”.

В частности, по словам археолога Максима ЛЕВАДЫ, византийские перстни XI века выглядят несколько иначе. «Во-первых, перстень-печать всегда делался с зеркальным изображением. То есть, в монограмме КМ (Константин Мономах) буквы должны быть расположены в обратном порядке, а буква «К» ещё и развёрнута в обратную сторону. Тогда при оттиске – а для этого, собственно, такие перстни и изготавливали – получалось бы нормальное изображение.

Во-вторых, перстни такого рода имеют не выпуклое, и именно углублённое изображение – опять-таки, исходя из их функционального предназначения", - отметил археолог.