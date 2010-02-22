Мэр Полтавы подал в суд на вице-губернатора

Полтавский городской председатель Андрей МАТКОВСКИЙ подал в суд на заместителя Полтавской областной государственной администрации Андрея БАРАНОВА за распространение недостоверной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил руководитель пресс-службы мэрии Полтавы Виктор КИКОТЬ.

По его словам, в последнее время отдельные должностные лица областной государственной администрации «неоднократно дезинформировали общество о работе органов местного самоуправления Полтавы, распространяли ложные данные».

«Для прекращения политической истерии мэр обратился в суд с исковыми заявлениями. Андрей МАТКОВСКИЙ требует признания информации, распространенной заместителем председателя ОГА Андреем БАРАНОВЫМ, недостоверной, такой, которая не соответствует действительности, порочит честь и унижает деловую репутацию Полтавского городского председателя и деловую репутацию исполкома Полтавского городского совета. Сейчас речь идет о клеветнических заявлениях относительно согласования городским советом тарифа на проезд в троллейбусе до 1,25 грн. и ситуацию вокруг здания рядом с краеведческим музеем», - сказано в сообщении пресс-службы.

В.КИКОТЬ добавил, что А.МАТКОВСКИЙ убежден, что за счет возмещения морального ущерба в Полтаве может появиться еще несколько детских площадок.

Как сообщалось, между Полтавской облгосдминистрацией и мэрией Полтавы разгорелся конфликт вокруг памятника архитектуры общенационального значения - Краеведческого музея. Полтавская ОГА обвиняет мэрию в том, что, не прислушавшись к мнению специалистов и мнению общественности, власти разрешили строительство админздания возле музея, что привело к проседанию фундамента и образованию трещин на стенах старинного здания. Полтавская ОГА обратилась по этому поводу в Кабмин и Генпрокуратуру.

В свою очередь мэр Полтавы А.МАТКОВСКИЙ утверждает, что фундамент музея стал проседать еще в 1997 году, а появление трещин зафиксировано в 2001 году и называет обвинения облгосаминистрации самопиаром.