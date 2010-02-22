Открытие памятника Василию Маргелову (фото)

20 февраля в Херсоне был торжественно открыт памятник основателю Воздушно-десантных войск СССР, генералу армии Василию Маргелову. Памятник установлен в центре города возле Дворца молодежи по ул. Перекопской.

Будучи командиром гвардейской стрелковой дивизии, участвовал в освобождении Херсона, за что в марте 1944 г. получил звание Героя Советского Союза.

Василий Маргелов занимает особое место в истории Вооруженных Сил СССР, связанное, прежде всего, со становлением воздушно-десантных войск, которыми он, с небольшим перерывом в 1959-1961 гг., руководил почти 25 лет, — с 1954 по 1979 гг. Маргелов превратил воздушно-десантные войска в наиболее мобильный и боеспособный род войск, элиту Советской Армии.

Фото УНИАН