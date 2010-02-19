Ахметов принял извинения аль-Файеда

Владелец английского футбольного клуба «Фулхэм» и универмага товаров премиум-класса «Harrods» миллиардер Мохаммед АЛЬ-ФАЙЕД принес официальные извинения руководству ФК «Шахтер» (Донецк) за инцидент, произошедший с футбольной командой в «Harrods» в Лондоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», М.АЛЬ-ФАЙЕД заверил руководство донецкого клуба, что вышло досадное недоразумение. «Наоборот, он был бы только рад, если бы «Шахтер» посетил его магазин. Миллиардер очень расстроен случившимся и приносит свои извинения», - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей ПАЛКИН передал эти слова президенту клуба Ринату АХМЕТОВУ, который принял извинения. «Извинения приняты. Инцидент исчерпан», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, игроки «Шахтера», прибывшие в Лондон на матч 1/16 финала Лиги Европы с местным «Фулхэмом», 16 февраля решили зайти в «Harrods», однако работники магазина впускать футболистов категорически отказались. Свой отказ они мотивировали тем, что «покупателей оказалось много, они какие-то подозрительные, одетые в одинаковые спортивные костюмы». «Пояснения, что это футбольная команда, а на сборы брать с собой смокинг для похода за покупками у нас не заведено, действия не возымели», - констатировали в пресс-службе «Шахтера».

На следующий день после инцидента представитель пресс-службы универмага «Harrods» выразил сожаление о произошедшем.