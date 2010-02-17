Harrods сожалеет, что футболистов "Шахтера" не пустили в универмаг

Известнейший британский универмаг товаров премиум-класса Harrods сожалеет, что не смог пустить за покупками футболистов донецкого ФК "Шахтер", и связывает это с повышенными мерами безопасности, сказал РИА Новости представитель пресс-службы лондонского магазина.

Во вторник донецкий "Шахтер" завершил свои тренировочные занятия в пригороде британской столицы и перебрался непосредственно в Лондон, где состоится встреча с "Фулхэмом" в рамках Лиги Европы. В Лондоне "горняки" решили купить сувениры, выбрав для этих целей именно Harrods. Однако команду, одетую в одинаковые спортивные костюмы, в магазин не пустили, мотивировав это тем, что в универмаге много покупателей.

"В период часа-пик, когда в магазине очень много покупателей, Harrods вынужден принимать тяжелое для него решение и отказывать во входе большим группам покупателей и посетителей. Это делается исключительно в целях безопасности", - сказал собеседник агентства.

Один из самых роскошных магазинов, Harrods действительно знаменит достаточно "строгими" правилами. В частности, как отмечается в памятке для посетителей на официальном сайте, одежда посетителей должна быть чистой и аккуратной, желательно, "прикрывающей обнаженные части тела". В магазин также нельзя приходить с большими рюкзаками.

"Думаю, излишним будет напомнить, что данным решением мы никого не хотели обидеть", - заключил представитель пресс-службы.