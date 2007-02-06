Верховная Рада показал Путину дулю в стиле Лукашенко

Реплика

Сессия Верховной Рады началась во вторник весьма неординарно. Депутаты единодушно открестились от Путина, который заявил, что ведет переговоры с украинским правительством о передаче России украинской газотранспортной системы в обмен на что-то там. Такой пощечины российский Президент не получал от украинской власти давно – с момента принятия закона о Голодоморе. Но тогда ему подсунули свинью лишь социалисты – единственные из “антикризисной” коалиции, кто поддержал позицию Президента Ющенко.

А сегодня что-то таки в воздухе треснуло.

Трудно поверить в то, что Путин привирал, когда говорил о договоренностях с украинскими правительственными чиновниками. Нет, я никоим образом не хочу сказать, что Путин – кристально честный человек, но в данном случае – зачем ему такое выдумывать? Разве – чтобы спалить Януковича вместе со всеми его Клюевыми – Бойко – Азаровыми... Но такое спаливание вряд входили в планы российского правителя.

Скорее всего, он просто похвастался перед согражданами успехами России на постсоветскими пространстве, не уделяя особого внимания возможным последствиям такой сдачи своих людей в Украине. Что, кстати, еще раз подтверждает: российская власть никак не может осознать, что Украина – не Россия. То, что хорошо для России, далеко не всегда (мягко говоря) хорошо для Украины.

И тут на тебе! Янукович и Ко срочно дают задний ход, а парламент демонстрирует единство, как во времена конфликта вокруг Тузлы.

Бютовцы с нашеукраинцами празднуют первую общую победу над антикризисной коалицией, которую они вынудили защищаться, оправдываться и наконец откреститься от Путина. “Регионалы” с младшими побратимами по коалиции спешат заверить общественность, что они здесь ни при чем, никто ничего никому не отдает.

Одним словом, Верховная Рада, запретив продавать, заставят, одалживать, отдавать в управление газотранспортную систему, показала россиянам дулю а-ля Лукашенко.

Интересно, какова будет реакция самих россиян?

Оксана Охримчук, г. Киев