Верховная Рада показал Путину дулю в стиле Лукашенко
Янукович и Ко срочно дают задний ход, а парламент демонстрирует единство, как во времена конфликта вокруг Тузлы. Бютовцы с нашеукраинцами празднуют первую общую победу над антикризисной коалицией, которую они вынудили откреститься от Путина...
Реплика
Сессия Верховной Рады началась во вторник весьма неординарно. Депутаты единодушно открестились от Путина, который заявил, что ведет переговоры с украинским правительством о передаче России украинской газотранспортной системы в обмен на что-то там. Такой пощечины российский Президент не получал от украинской власти давно – с момента принятия закона о Голодоморе. Но тогда ему подсунули свинью лишь социалисты – единственные из “антикризисной” коалиции, кто поддержал позицию Президента Ющенко.
А сегодня что-то таки в воздухе треснуло.
Трудно поверить в то, что Путин привирал, когда говорил о договоренностях с украинскими правительственными чиновниками. Нет, я никоим образом не хочу сказать, что Путин – кристально честный человек, но в данном случае – зачем ему такое выдумывать? Разве – чтобы спалить Януковича вместе со всеми его Клюевыми – Бойко – Азаровыми... Но такое спаливание вряд входили в планы российского правителя.
Скорее всего, он просто похвастался перед согражданами успехами России на постсоветскими пространстве, не уделяя особого внимания возможным последствиям такой сдачи своих людей в Украине. Что, кстати, еще раз подтверждает: российская власть никак не может осознать, что Украина – не Россия. То, что хорошо для России, далеко не всегда (мягко говоря) хорошо для Украины.
И тут на тебе! Янукович и Ко срочно дают задний ход, а парламент демонстрирует единство, как во времена конфликта вокруг Тузлы.
Бютовцы с нашеукраинцами празднуют первую общую победу над антикризисной коалицией, которую они вынудили защищаться, оправдываться и наконец откреститься от Путина. “Регионалы” с младшими побратимами по коалиции спешат заверить общественность, что они здесь ни при чем, никто ничего никому не отдает.
Одним словом, Верховная Рада, запретив продавать, заставят, одалживать, отдавать в управление газотранспортную систему, показала россиянам дулю а-ля Лукашенко.
Интересно, какова будет реакция самих россиян?
Оксана Охримчук, г. Киев