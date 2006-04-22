Часто на передаче “Свобода слова” по ICTV наблюдаю крупное лицо российского политика Затулина, которое по телемосту транслируется из России в киевскую студию. Он постоянно что-то комментирует, поучает, кричит... Вот смотрел в пятницу, как он пытался “строить” украинских политиков по крымскому вопросу. Создалось впечатление, что он в Крыму работает президентом автономии (как когда-то Мешков).

Похоже, что он через украинский эфир лечит какие-то свои комплексы... Ему (Затулину) хочется, чтобы Украина, “которая вошла в Россию в 1954 году”, была благодарна Москве, за то, что за последние века нарастила свою территорию. Чтобы мы благодарили их за то, что Крым до сих пор в составе Украины. “Украинские политики с ума сошли, боясь, что Россия заберет Крым у Украины”, - заявил он, забыв, что он и подобные ему сходят с ума и по более спокойному вопросу – относительно НАТО.

Ну почему столь агрессивного деятеля все время навязывают украинскому зрителю? Чтобы украинцы еще больше остерегались русских? Неужели в России нет более грамотных и менее закомплексованных представителей?

Не могу также понять, почему украинские политики ведутся на истерики Затулина - пытаются как-то ему отвечать, оправдываться. Вот только крымский татарин Чубаров ответил ему хорошо, кстати, на украинском языке: разберитесь, мол, там у себя в России, прекратите убивать россиян, а тогда вмешивайтесь в дела других...

Иван Степура, г. Черкассы