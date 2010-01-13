Полиция США ищет маньяка, который спит с женщинами без секса

Полиция столичного округа Колумбия разыскивает мужчину по обвинению в том, что он проник в частный дом и уснул на кровати рядом со спящей там женщиной.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радиостанцию WTOP, жительница вашингтонского района Гловер-парк в воскресенье утром, проснувшись, нашла в своей кровати неизвестного. Закричав, женщина напугала злоумышленника, и он немедленно убежал.

Радиостанция отмечает, что в американской столице уже отмечались такие случаи. В последние несколько лет около десяти человек - преимущественно женщины - стали жертвами так называемого "джорджтаунского обнимателя" (Georgetown cuddler). Неизвестный мужчина проникал по ночам в дома спящих женщин в дорогом столичном районе Джорджтаун и устраивался на ночь в их кроватях, обнимая жертв. Во всех случаях преступник после испуганного крика проснувшихся утром хозяек скрывался.

Последний инцидент был в начале сентября: его нашла в своей кровати студентка Джорджтаунского университета. Девушка утверждает, что засыпала одна, и человек, которого она обнаружила у себя утром, ей не знаком.

Полиция не может точно сказать, один ли это преступник, или людей, действующих по схожей модели, несколько. В случае с женщиной из Гловер-парк представители полиции заявляют, что этот преступник, скорее всего, не "джорджтаунский обниматель", который по приметам не совпадает в прежними.

Сами полицейские против того, чтобы этим преступникам давали какие-то прозвища. Ранее один из представителей окружной полиции, отвечая на вопрос журналиста о том, как идут поиски "джорджтаунского обнимателя", сурово ответил: "Вы обнимаетесь с тем, кого вы любите. Мы ищем преступника".

По словам полицейских, в случае, если злоумышленник будет задержан, ему может быть предъявлено обвинение, связанное с незаконным вторжением и насилием.