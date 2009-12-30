Движение транспорта на Крещатике будет перекрыто

В связи с проведением на Майдане Незалежности и ул. Крещатик празднования Нового года будет перекрыто движение транспорта на улице Крещатик (от Бессарабского рынка до Европейской площади) с 19.00 31 декабря 2009 года до 22.00 1 января 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления ГАИ Главного управления МВД Украины в Киеве.

Управление ГАИ обращается к водителям с просьбой учесть эти ограничения в движении во время поездок по городу и не оставлять свои автомобили без присмотра на указанной улице.