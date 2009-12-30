Движение транспорта на Крещатике будет перекрыто
09:35, 30 декабря 2009Разное
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С 19.00 31 декабря до 22.00 1 января
В связи с проведением на Майдане Незалежности и ул. Крещатик празднования Нового года будет перекрыто движение транспорта на улице Крещатик (от Бессарабского рынка до Европейской площади) с 19.00 31 декабря 2009 года до 22.00 1 января 2010 года.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления ГАИ Главного управления МВД Украины в Киеве.
Управление ГАИ обращается к водителям с просьбой учесть эти ограничения в движении во время поездок по городу и не оставлять свои автомобили без присмотра на указанной улице.
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