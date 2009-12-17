Реконструкцию флагштока на Майдане включат в план развития Киева

Во исполнение поручения Секретариата Президента Украины о приведении Государственного Флага Украины к стандарту большого Государственного Флага Украины, киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о реконструкции флагштока на Майдане Незалежности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Согласно распоряжению, работы по реконструкции будет выполнять КП «Дирекция строительства путетранспортных сооружений г. Киева». Генеральные проектная и строительная организации будут определены на тендерной основе. Инвестиционные предложения на выполнение работ по реконструкции флагштока на Майдане Незалежности будут включены в проект Программ социально-экономического и культурного развития города на 2010 год и последующие годы.