Секретарь Харьковского горсовета подал судебный иск к Луценко

Секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС подал в суд иск к бывшему министру внутренних дел Украины, нынешнему советнику Президента Украины Юрию ЛУЦЕНКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, на пресс-конференции Г.КЕРНЕС уточнил, что иск подан в Киевский районный суд города Харькова, по месту жительства истца, 12 января.

«Я подал заявление в суд к прежнему министру МВД Юрию Виталиевичу ЛУЦЕНКО за те произвольные домыслы в отношении меня, которые он обнародовал с трибуны Верховной Рады Украины, - сказал Г.КЕРНЕС. – Я надеюсь, что он придет в суд и ответит на ряд вопросов, а именно: какие у него были основания делать такие голословные заявления».

Секретарь горсовета также сообщил, что в виде компенсации просит суд обязать Ю.ЛУЦЕНКО лично и публично извиниться за сказанное.

Справка УНИАН. 30 ноября 2006 г. с трибуны Верховной Рады Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что харьковские стражи порядка занимаются расследованием факта дачи взятки в Харьковском горсовете.

1 декабря Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН и Г.КЕРНЕС на пресс-конференции обвинили Ю.ЛУЦЕНКО в намерении дискредитации властей Харькова.

В тот же день Верховная Рада освободила Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел.