Музыкальная сказка «В ритме Африки»

Передвижная лавочка Госпожи Иванки - не просто лавка древностей! Это место, где рождаются сказки! Оттуда можно попасть в зажигательные африканские ритмы поселения Нтомбинде, где зрителей ждут приключения с вождем по имени Омбва, коварной Мамбо, справедливым Учителем, Розовым Фламинго и многими другими героями увлекательной, почти невымышленной истории. Главный герой поселения - смелый мечтатель Тадиан, который спас свой народ и победил Гигантского Змея ... Почему он? Потому что Тадиан всегда следовал призванию своего сердца и никогда не изменял себе!

Это первый из четырех спектаклей художественно-образовательного проекта «Первый шаг в большое искусство», созданного при поддержке Украинского культурного фонда. Цель проекта - познакомить детей с миром музыки, оригинальными инструментами и музыкальными традициями разных стран.

Дети узнают и услышат такие этнические африканские музыкальные инструменты, как барабаны Атабаке, Кпанлого и Джембе, а еще - мелодичные Беримбау и Калимба!

Музыкальная сказка «Большое Jazz-путешествие»

Яркая и динамичная история для всей семьи о развитии джазового искусства. Во время представления из загадочной передвижной лавочки Госпожи Иванки – к которой в гости заглянет изобретатель саксофона Адольф Сакс - дети отправятся в далекое путешествие. Вместе с рабами-беглецами они преодолеют путь через всю Америку до блестящего Карнеги-холла. Там группа «Мамба-бэнд» впервые сыграет джазовые импровизации, а сам стиль «джаз» навсегда завоюет сердца миллионов людей. Спектакль наполнен забавными ситуациями, веселыми приключениями и разными неожиданными открытиями. Например, дети узнают, как украинская колыбельная повлияла на создание всемирного джазового хита!

«Большое Jazz-путешествие» - второй из четырех спектаклей художественно-образовательного проекта «Первый шаг в большое искусство».

Дети услышат такие джазовые инструменты, как саксофон и контрабас. А еще узнают об этапах развития джаза от «рабочих» песен и «спиричуэлс» до всемирных джазовых хитов!

Сказки пройдут на новой «Сцене 77» - под крышей Театра.

Билеты здесь: http://operetta.com.ua/event/u-ritmi-afriki-2/

Билеты здесь: http://operetta.com.ua/event/muzichna-kazka-velika-jazz-podorozh-na-stseni-77-2/

Где: Национальная оперетта Украины (г.. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3)

Когда: 03 и 5 января. Начало в 12:00.

Возрастная категория 6+ и 7+

Уважаемые зрители! Обратите внимание, что действует свободная посадка.

Дети будут сидеть на подушках, поэтому просим взять сменную обувь.

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Автор: УНИАН