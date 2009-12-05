В Харькове торжественное открытие стадиона «Металлист»

Сегодня в Харькове состоится торжественная церемония открытия стадиона «Металлист», который реконструирован к проведению матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», центральным событием этого мероприятия станет матч между харьковским «Металлистом» и клубом «Оболонь», который в соответствии с календарем Чемпионата Украины должен состояться 5 декабря.

«Организаторы торжеств исходят из того, что главным действующим лицом праздника должен стать Футбол», - отметили в пресс-службе.

Программой предусмотрена небольшая вступительная церемониальная часть, а после матча запланирован масштабный фейерверк.

В этот же день, сообщили в пресс-службе, празднует свой 50-летний юбилей Александр ЯРОСЛАВСКИЙ (р. 5 декабря 1959 г. в Мариуполе) - президент ФК «Металлист» и группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012. «Поэтому праздник задуман скорее, как дружеский вечер для любителей футбола, чем пафосное шоу», - отмечается в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, гостями праздника станут первые лица государства, руководство Харькова и Харьковской области, делегация УЕФА и другие зарубежные гости, руководители украинских футбольных клубов высшего дивизиона, представители политической и бизнес-элиты Украины.

Старт празднику будет дан в 11.00 - в это время в многофункциональной пристройке к Западной трибуне СК «Металлист» пройдет пресс-конференция, в которой, кроме А.ЯРОСЛАВСКОГО, примут участие также представители местной власти и строительных компаний, непосредственно участвовавших в реконструкции стадиона.