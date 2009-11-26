Украинские менеджеры победили коллег из Японии и США

Четыре команды слушателей Международного института менеджмента (МИМ-Киев) вышли на первые места в своих подгруппах, а три из них стали лидерами международного соревнования в области стратегического менеджмента и международного бизнеса Global Management Game 2009, опередив 47 участников из ведущих бизнес-школ США, Японии, Китая и других стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе университета.

Это команды Watcher (президент команды - Андрей ГУБИНСКИЙ), Kaipos (президент - Алексей ФИЛОНЕНКО) и Dominator (президент – Тарас ШИМАНСКИЙ). В реальной жизни А.ГУБИНСКИЙ занимает должность менеджера по развитию компании ASBIS-Ukraine, А.ФИЛОНЕНКО является директором представительства компании FOSS, а Т.ШИМАНСКИЙ – коммерческим директором компании «Юг».

Команда Watcher заняла первое место в общем зачете, команда Kaipos стала второй, но вместе с тем имеет самый высокий показатель EVA среди всех участников нынешней Global Management Game, а команда Dominator, кроме того, что вошла в ТОП-4 лучших команд, еще и обеспечила акционерам компании самую высокую стоимость акций, второе и четвертое места в командном зачете.

Верхушку индивидуального рейтинга также возглавляют 12 слушателей вечерних программ МВА МИМ-Киев - Валентин ХОХЛОВ, Максим ДУБОСАРСКИЙ, А.ГУБИНСКИЙ, Владимир ПАВЛОВ, А.ФИЛОНЕНКО, Георгий РОМАНОВ, Т.ШИМАНСКИЙ, Анна БАЧИНСКАЯ, Анна РОДНЕНКОВА, Татьяна ПИЛИПЧУК, Андрей БИЛИНСКИЙ и Олег ПРИКЛАДОВСКИЙ.

И среди 10 победителей в специальной номинации «Лучший трейдер» представлены шестеро МИМовцев – Юрий ДЕРЕВКО (первая позиция рейтинга), Виктор БОНДАРЕНКО, Сергей ГУДИРЕНКО, Антон ШАПЕРЕНКОВ, М.ДУБОСАРСКИЙ, А.БИЛИНСКИЙ.

По словам президента Международного института менеджмента Ирины ТИХОМИРОВОЙ, достигнутые результаты свидетельствуют о том, что современное украинское бизнес-образование в ее лучших проявлениях способно обеспечить отечественным предпринимателям возможность не только на равных конкурировать со своими зарубежными коллегами, но и опережать их.

Сертификаты победителям Global Management Game 2009 будут торжественно вручены 28 ноября в Киеве профессором Дэвидом Л.ЛАМОНТОМ, директором Центра интерактивных симуляций Tepper School of Business, Carnegie Mellon University, Питтсбург, США.

***Global Management Game является международным соревнованием, в котором участники управляют виртуальными компаниями в конкурентной среде, созданной с помощью компьютерного моделирования реальных рыночных процессов, и отчитываются перед советами директоров, в состав которых входят преподаватели бизнес-школ и представители реального бизнеса.

Global Management Game проходит ежегодно, начиная с 1957 года, и в ней принимают участие слушатели программ МВА ведущих бизнес-школ из разных стран мира. В 2009 году в управлении виртуальными бизнесами конкурировало свыше 300 участников, которые сформировали 50 команд.

Модель Global Management Game разработана Центром интерактивных симуляций университета Карнеги Меллон. Участие в Global Management Game, начиная с 2000 года, является неотъемлемой составляющей учебного процесса в МИМ-Киев.