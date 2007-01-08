В Вашингтонском метро с рельсов сошел поезд

В результате схода с рельсов поезда метро в Вашингтоне пострадали 16 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным вашингтонского метрополитена, инцидент произошел около 16.00 7 января о местному времени у станции "Площадь Маунт Вернон".

"В результате аварии 16 человек госпитализированы, из туннеля были эвакуированы 60 человек", - сообщает администрация метрополитена.

Всего в составе из шести вагонов находилось около 150 человек. Пассажиры из первых четырех вагонов смогли самостоятельно выбраться из поезда на платформу станции. Находившиеся в пятом и шестом вагоне пассажиры были выведены на станцию спасателями. С рельсов сошел вагон номер пять.

По данным представителя вашингтонского метрополитена Кэти АСАТО, 15 человек получили легкие ранения и один серьезные, его жизни ничего не угрожает.