США требуют открыть южнокорейский авторынок

Торговый представитель США Рон Кирк потребовал от властей Южной Кореи открыть авторынок для американских производителей автомобилей, передает Associated Press.

По его словам, будущее соглашение о свободной торговле между странами зависит от готовности властей Республики Корея пойти на этот шаг. "Рынок США открыт для южнокорейских производителей машин. Теперь мы хотим, чтобы и наши автопроизводители могли конкурировать с корейскими на их торговом поле", - заявил Р.Кирк во время своей речи в американо-южнокорейском Деловом совете.

США и Южная Корея в 2007 г. заключили договор об уменьшении тарифов и других торговых барьеров между странами. Однако документ не ратифицирован парламентами государств, а потому в силу пока не вступил.

В Конгрессе США опасаются большого прироста южнокорейских автопроизводителей на фоне того, что американские компании по производству машин испытывают трудности в связи с финансовым кризисом.

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