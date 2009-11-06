Виктория кризиса?

Лидер оппозиции Янукович и лидер Украины Ющенко, как говорят, допрыгались со своими «социальными стандартами»: МВФ грозится перекрыть Украине денежный кран, а Путин - газовый...

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Лидер оппозиции Янукович и лидер Украины Ющенко, как говорят, допрыгались со своими «социальными стандартами»: МВФ грозится перекрыть Украине денежный кран, а Путин - газовый...

Как пишет Fіnancіal Tіmes Deutschland, после подписания на прошлой неделе Виктором Андреевичем «продавленного» регионалами закона, который повышает минимальный уровень заработной платы на 20%, Международный валютный фонд может остановить выплаты, общая сумма которых должна составить 16,4 млрд. долларов.

Странно, что мировой финансовый донор так долго терпел. Продолжаться так долго это не могло хотя бы по той причине, что финансовая политика МВФ должна быть единой для всех. Почему, спрашивает немецкая Fіnancіal Tіmes De, к Украине должно быть особенное отношение? Это становится непонятным для тех же новичков ЕС (например, Латвии), от которых МВФ, как и от официального Киева, требует сокращения расходов.

По мнению аналитика Commerzbank Ульриха Лейхтманна, чем дольше Украина нарушает достигнутые договоренности, тем более очевидным становится для МВФ, что Киев не собирается проводить необходимые структурные реформы.

Здесь уместно было бы отметить: то, что дозволено оппозиции в лице Януковича (пиариться на законе о повышении соцстандартов), не дозволено главе государства, который не так давно, - только пять лет тому назад - считался главным локомотивом Украины на пути к цивилизованному миру.

Понятно, что цивилизованный мир никогда бы не одобрил такие решения президента страны, как блокирование перевода средств со счетов Нацбанка в распоряжение правительства для осуществления расчетов за российский газ. И можно сколько угодно пенять на Россию, но угрозы Владимира Путина относительно вероятности новых перебоев в поставках российского газа европейским потребителям должны были прозвучать сигналом тревоги. Пока, очевидно, не прозвучало.

В команде Ющенко вдруг начали проникаться пересмотром украинско-российских газовых контрактов. Промедление с пересмотром приведет к осложнению обеспечения газом украинского потребителя, а по этой причине распространение инфекционных заболеваний может затянуться до весны, заявил уполномоченный Президента по энергетической безопасности Богдан Соколовский. Что характерно, это заявление было размещено на избирательном сайте кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

«Я не врач, но с точки зрения поставок энергии людям такую вероятность (эпидемию гриппа до весны. - Авт.) можно прогнозировать», - огласил Соколовский. Не нужно быть врачом, чтобы догадаться: эпидемия дает Ющенко хоть какой-то повод перенести президентские выборы. «Эпидемия» - это не только грипп, но и взаимоотношения с МВФ, с Россией и тому подобное. Выгода для Ющенко очевидна.

Но зачем это Януковичу, взгляды которого в последнее время звучат в унисон с президентскими?

Если верить рейтингам, он якобы претендент №1 на верховное кресло. Янукович, которому этого должно хотеться с 2004-го, вдруг начал относиться к Виктору Ющенко с нордическим нейтралитетом... Такое впечатление, что они согласовывают свои действия...

Осознают ли они, что отдаляют таким образом перспективы выхода Украины из кризиса? Понимают ли, что пиариться на популистском законе о повышении соцстандартов и зарабатывать баллы на эпидемии - это не одно и то же?

Виктор Деревянко (Центр оперативного журналистского реагирования)