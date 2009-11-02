Госпожа Тамифлю прибыла в Киев и одобрила противогриппозные меры

Ироническая реплика

Ночью самолет с лекарством “Тамифлю”, помогающим при гриппе, прибыл в Киев. У трапа самолета госпожу Тамифлю встречалипремьер-министр Украины Юлия Тимошенко, министр иностранных дел Петр Порошенко, глава Секретариата Президента Вера Ульянченко и другие официальные лица.

Госпожа Тамифлю была несказанно польщена таким приемом. Во стольких странах ее скромная персона стала причиной служебных расследований, целесообразность ее применения ставилась под сомнение в самых приличных лабораториях Европы, иногда ей казалось, что под вопросом оказывается сам процесс ее выживания на рынке медицинских препаратов. Но все обошлось.

О, Украина, конечно не Зимбабве, но все равно «очень приличная» в фармацевтическом отношении страна. Побольше бы стран вводило медиков и фармацевтов во власть, в правительство, в Совет безопасности. И будет нации – здоровье.

По дороге госпожа Тамифлю выслушивала сообщения официальных лиц о том, что власть утвердила перечень лекарств, которые должны быть в каждой аптеке. Сообщение, что принято решение«безотлагательно выделить необходимые средства в соответствии с запросом Минздрава для закупки лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, других изделий медицинского назначения для населения и медицинского персонала потерпевших» звучали для нее музыкой.

Только тут главное добиться, чтобы покупали «Тамифлю», а не какую-то дрянь. А указание Совета нацбезопасности «разработать и утвердить в однодневный срок рекомендованный перечень лекарственных средств для профилактики и лечения пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний и принимать меры для обеспечения постоянного наличия таких лекарственных средств в государственных и коммунальных лечебно-профилактических учреждениях и аптеках» привела госпожу Тамифлю в полнейший восторг. Это не страна, это край непуганых лекарствофилов. Сейчас профилактически ничего принимать нельзя, вакцинироваться тоже нельзя. Но если медики из власти и международных организаций скажут вакцинироваться – то вперед и с песней. Это ничего, что пока никто не знает, от чего умирают люди, главное, чтобы было чем лечиться и чем вакцинироваться. Это главное. Во всяком случае, для сидящих во власти медиков и фармацевтов. Госпожа Тамифлю на одну минуту задумалась, от чего же все-таки умирают тут люди… Но быстро отогнала от себя эти мысли. Какая разница, главное, чтобы Тамифлю покупали.

***

Я почему-то вспоминаю фильм «Догвиль» с Николь Кидман в главной роли. Помните героиню Грейс, красивую девушку, которая пряталась от своего отца-мафиози? Ее буквально поработила деревня, где она жила. Грейс какое-то время безысходно работала на деревню, а потом сладострастно помогала расстреливать всех ее жителей из пистолета своего отца. Грейс подумала, что мир будет лучше без жителей этой деревни. Я боюсь, что этот Грипп со всеми своими «Тамифлю», если их эксплуатировать так нещадно, когда-то начнет расстреливать всех, включая небожителей с властного Олимпа. Ну подумайте, если народ начнет вымирать от вакцин и болезней, кто тогда будет покупать остальные лекарства, лоббируемые теми же медиками во власти? Господа коррупционеры и предприниматели, вам очень много чего захочется продать. Не разоряйте народ. Определите диагноз. Жизнь после гриппа не заканчивается.

Маша Мищенко